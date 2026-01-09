Rupture avec Luis Enrique ? Le PSG lâche sa réponse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison dernière, Luis Enrique avait tenté un gros pari en décidant de faire de Fabian Ruiz un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Un pari gagnant au vu des prestations de l’Espagnol. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le numéro 8 est convoité sur le marché, même si Paris n’entend pas le perdre.

Sur ce mois de janvier, le PSG ne devrait pas connaître de révolution au sein de son effectif. Si Luis Enrique se dit attentif aux opportunités, le club parisien devrait conserver son équipe actuelle, dont l’entraîneur espagnol est pleinement satisfait. En revanche dans le sens des départs, cela pourrait être différent.

Une offre de prêt pour Fabian Ruiz ? Homme très important de l’Espagnol lors de la conquête en Ligue des Champions la saison passée, Fabian Ruiz voit son contrat expirer en 2027. N’ayant toujours pas prolongé, le numéro 8 du PSG est l’objet de certaines convoitises. A en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole et plus précisément AS révèlent que Galatasaray a formulé une offre de prêt pour Fabian Ruiz.