Rupture avec Luis Enrique ? Le PSG lâche sa réponse !

La saison dernière, Luis Enrique avait tenté un gros pari en décidant de faire de Fabian Ruiz un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Un pari gagnant au vu des prestations de l’Espagnol. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le numéro 8 est convoité sur le marché, même si Paris n’entend pas le perdre.
Sur ce mois de janvier, le PSG ne devrait pas connaître de révolution au sein de son effectif. Si Luis Enrique se dit attentif aux opportunités, le club parisien devrait conserver son équipe actuelle, dont l’entraîneur espagnol est pleinement satisfait. En revanche dans le sens des départs, cela pourrait être différent.
Une offre de prêt pour Fabian Ruiz ?
Homme très important de l’Espagnol lors de la conquête en Ligue des Champions la saison passée, Fabian Ruiz voit son contrat expirer en 2027. N’ayant toujours pas prolongé, le numéro 8 du PSG est l’objet de certaines convoitises. A en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole et plus précisément AS révèlent que Galatasaray a formulé une offre de prêt pour Fabian Ruiz.
Le PSG refuse
Cependant, le PSG a repoussé cette proposition, qui ne correspond pas à ses attentes. Fabian Ruiz lui, ne semble pas emballé par la proposition du club turc. Si sa prolongation à Paris se fait attendre, la rupture entre le milieu de terrain et Luis Enrique n’est donc pas encore actée.