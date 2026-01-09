PSG - Luis Enrique : Le coup de cœur annoncé à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si au cours des derniers jours, des rumeurs annonçant que la fin était proche entre Luis Enrique et le PSG ont émergé, il n’en serait rien. Toujours sous contrat jusqu’en 2027 à Paris, le coach espagnol se sentirait toujours en parfaite adéquation avec le projet du club français, comme cela a été confirmé par le journaliste Fabrizio Romano.

Une rupture à venir entre Luis Enrique et le PSG ? Récemment, certaines rumeurs évoquant le fait que le coach espagnol ait décidé de repousser une offre de prolongation XXL à Paris ont émergé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien de 55 ans pourrait même quitter le PSG à l’issue de cette saison. Cependant, Luis Campos a rapidement tenu à démentir.

Luis Enrique se sent bien au PSG « 100 % fake news », a ainsi annoncé le dirigeant portugais sur ses réseaux sociaux. « Il n'y a absolument aucun problème entre Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. Ils vont rester ensemble, ils sont très heureux ensemble et ils travaillent déjà sur le mercato estival ! », ajoute de son côté le journaliste Fabrizio Romano.