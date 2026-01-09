PSG - Luis Enrique : Le coup de cœur annoncé à Paris !

Si au cours des derniers jours, des rumeurs annonçant que la fin était proche entre Luis Enrique et le PSG ont émergé, il n’en serait rien. Toujours sous contrat jusqu’en 2027 à Paris, le coach espagnol se sentirait toujours en parfaite adéquation avec le projet du club français, comme cela a été confirmé par le journaliste Fabrizio Romano.
Une rupture à venir entre Luis Enrique et le PSG ? Récemment, certaines rumeurs évoquant le fait que le coach espagnol ait décidé de repousser une offre de prolongation XXL à Paris ont émergé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien de 55 ans pourrait même quitter le PSG à l’issue de cette saison. Cependant, Luis Campos a rapidement tenu à démentir.
Luis Enrique se sent bien au PSG
« 100 % fake news », a ainsi annoncé le dirigeant portugais sur ses réseaux sociaux. « Il n'y a absolument aucun problème entre Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. Ils vont rester ensemble, ils sont très heureux ensemble et ils travaillent déjà sur le mercato estival ! », ajoute de son côté le journaliste Fabrizio Romano.
« Toutes les parties sont très satisfaites »
Comme ce dernier l’a confié à DAZN, le coup de cœur existe toujours entre Luis Enrique et le PSG : « Nous verrons quels transferts ils réaliseront cet été, mais pour l'instant, tout va bien et ils veulent continuer ensemble. Toutes les parties sont très satisfaites et il n'y a aucun problème ! ».