Grave erreur au PSG, une star fait son mea culpa !

Ce jeudi soir, le PSG a triomphé face à l’OM à l’occasion du Trophée des Champions (2-2). Une victoire acquise lors de la séance de tirs au but. Coupable quant à lui d’une légère erreur sur le second but marseillais, l’Équatorien Willian Pacho a délivré un message dans lequel il s’excuse sur les réseaux sociaux.
Le Classique a tourné en faveur du PSG. Ce jeudi soir, le club de la capitale s’est imposé de justesse face à l’OM, avec un succès aux tirs au but à l’occasion du Trophée des Champions. Rapidement mise sur orbite par Ousmane Dembélé, la formation de Luis Enrique a ensuite été bousculée par celle de Roberto De Zerbi.
Pacho a commis une petite bourde
Dominateur en seconde période, l’OM a égalisé sur un penalty de Mason Greenwood, avant de prendre l’avantage en fin de match suite à une intervention malheureuse de Willian Pacho. En taclant, le défenseur équatorien a poussé le ballon dans ses propres filets, trompant au passage Lucas Chevalier. Quelques minutes plus tard, le numéro 51 remportait un duel important face à Pierre-Emerick Aubameyang permettant au PSG d’aller égaliser.
« Excusez-moi pour mon erreur concernant le but marqué par Marseille »
Auteur d’un très gros match dans l’ensemble, Willian Pacho a tout de même tenu à s’excuser sur X pour cette erreur. « Excusez-moi pour mon erreur concernant le but marqué par Marseille… Nous sommes ravis d’avoir remporté ce nouveau trophée », a affirmé le défenseur du PSG.