Rupture à l’OM, départ imminent ?

A l’Olympique de Marseille, se pourrait-il qu’un clap de fin intervienne concernant la collaboration avec Pierre-Emile Hojbjerg débutée à l’été 2024 ? L’international danois de 30 ans aurait la cote à la Juventus lorsqu’en parallèle, un malaise de plus en plus important le dérangerait à l’OM. Explications.

Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) a fait le tour de la question dans la cité phocéenne ? A ce jour, l’international danois est contractuellement lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028. Toutefois, au vu de la tournure prise par les évènements, le milieu de terrain pourrait ne pas honorer son engagement pris envers l’OM.

La Juventus suit toujours Hojbjerg ? C’est du moins la tendance évoquée de l’autre côté des Alpes. L’ancien joueur du Bayern Munich et de Tottenham figurerait dans les petits papiers des dirigeants de la Juventus. Le club bianconeri resterait en embuscade, prêt à dégainer en saisissant la moindre opportunité dans cette opération en cette période de mercato hivernal qui fermera ses portes le 2 février prochain.