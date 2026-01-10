Coup de théâtre avec Aubameyang : L’OM se justifie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la défaite contre le PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.) jeudi lors du Trophée des champions, Roberto De Zerbi a justifié ses choix pour la séance de tirs au but. Alors que l’on pouvait s’attendre à voir Pierre-Emerick Aubameyang s’avancer face à Lucas Chevalier, ce sont Matt O’Riley, Hamed Junior Traoré et Amir Murillo qui ont été les trois premiers tireurs à l’OM.

L’OM devra encore patienter avant de mettre fin à sa longue disette. Jeudi, Marseille avait l’opportunité de remporter son premier trophée en 14 ans, lors du Trophée des champions face au PSG. Une occasion que les Olympiens ont laissé passer au terme d’un très bon match de leur part, perdu aux tirs au but (2-2, 4-1 aux t.a.b.).

Pourquoi Aubameyang n’a pas tiré ? Une séance au cours de laquelle on n’a pas vu Pierre-Emerick Aubameyang s’avancer face à Lucas Chevalier. Matt O’Riley a frappé le premier, suivi d’Hamed Junior Traoré et d’Amir Murillo. Trois joueurs entrés en cours de jeu, alors que les cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi sont resté à la ligne médiane.