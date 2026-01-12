OM : Le premier transfert de 2026 est annoncé !

Alexis Brunet

Le mercato de l’OM est en train de s’emballer. Selon toute vraisemblance, Robinio Vaz devrait prochainement s’engager avec l’AS Rome contre un chèque de 25M€. Dans le sens des arrivées, le club phocéen serait tout proche de boucler le transfert d’Himad Abdelli. Le milieu de terrain algérien pourrait rejoindre Marseille contre un chèque de 3M€.

Déjà très actif lors du dernier mercato estival, l’OM devrait l’être également cet hiver. Le club phocéen cherche à se renforcer dans plusieurs secteurs et notamment au milieu de terrain. Un visage bien connu du championnat de France pourrait prochainement poser ses valises à Marseille.

3M€ pour Abdelli ? Passé par Le Havre et actuellement à Angers, Himad Abdelli pourrait continuer sa carrière à l’OM. Le milieu de terrain aurait d’ailleurs déjà un accord avec le club phocéen et il faudrait maintenant en faire de même avec Angers. Selon les informations de La Provence, les deux formations pourraient s’entendre sur une indemnité de transfert de l’ordre de 3M€ pour l’Algérien sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le SCO.