Un crack au PSG : Le mercato s'emballe !

Accordant sa confiance à la jeunesse, Luis Enrique a notamment lancé Quentin Ndjantou dans le grand bain cette saison au PSG. A 18 ans, il a notamment déjà disputé 10 rencontres de Ligue 1, livrant de belles prestations. De quoi visiblement taper dans l'oeil de certaines formations du championnat de France. En ce mercato hivernal, Ndjantou serait courtisé.

Si le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, c'est pour le moment le calme plat au PSG, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Cela va-t-il rester ainsi jusqu'à la clôture du marché ? Pour ce qui est de ceux qui pourraient faire leurs valises, certains regards se tournent désormais vers Quentin Ndjantou. A 18 ans, le crack du PSG aurait une belle cote.

Ndjantou intéresse du monde ! Bénéficiant de la confiance de Luis Enrique au PSG, Quentin Ndjantou pourrait aller chercher encore plus de temps de jeu ailleurs pour la seconde partie de saison. En effet, selon les informations de Média Foot, le Parisien intéresserait du monde pour un prêt jusqu'à la fin de cet exercice. C'est ainsi que Rennes, Toulouse et Brest aimeraient obtenir les services de Ndjantou pour les mois à venir.