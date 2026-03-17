Mercato - OM : Un attaquant s’annonce à Marseille pour «quelques années» ?

Désormais bien parti pour finir sur le podium et donc se qualifier directement pour la Ligue des champions, l'OM peut se tourner vers son futur mercato avec notamment la ferme intention de renforcer son effectif, y compris dans le secteur offensif. Et un attaquant annonce qu'il est prêt.
Bien que Pablo Longoria ne soit plus à l'OM, l'été prochain pourrait être animé sur le mercato marseillais. Compte tenu des nombreux changements au sein de la direction phocéenne, l'effectif devrait effectivement être chamboulé. Plusieurs joueurs prêtés ne seront pas conservés, tandis que certains gros salaires pourraient également être poussés au départ. C'est le cas de Pierre-Emerick Aubamyang qui pourrait quitter l'OM où son bail court jusqu'en 2027. D'autant plus qu'Amine Gouiri semble pourrait être amené à s'imposer comme l'avant-centre titulaire à Marseille. Quoi qu'il en soit, le Gabonais refuse d'entendre parler d'une retraite et se dit prêt à jouer encore quelques années. Un message envoyé à l'OM ?
Aubameyang annonce la couleur
« Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d’accord pour jouer encore quelques années », confie-t-il au micro de DAZN avant de se prononcer sur la saison de l’OM, avec un discours globalement positif, notamment concernant l'objectif prioritaire à savoir se qualifier direcement pour la prochaine Ligue des champions.
«Je peux encore jouer quelques années »
« Je peux comprendre la déception des supporters, mais en même temps, je suis la première personne à être contrarié quand les choses ne fonctionnent pas. Nous n’allions pas mal. Les attentes étaient élevées. Nous sommes un peu frustrés, mais nous sommes toujours dans la course en championnat. Nous nous concentrons actuellement sur nos performances pour atteindre à nouveau une place en Ligue des champions », ajoute Pierre-Emerick Aubameyang, qui reste donc optimiste pour la fin de la saison de l'OM.