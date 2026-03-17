Mercato - OM : Un attaquant s’annonce à Marseille pour «quelques années» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais bien parti pour finir sur le podium et donc se qualifier directement pour la Ligue des champions, l'OM peut se tourner vers son futur mercato avec notamment la ferme intention de renforcer son effectif, y compris dans le secteur offensif. Et un attaquant annonce qu'il est prêt.

Bien que Pablo Longoria ne soit plus à l'OM, l'été prochain pourrait être animé sur le mercato marseillais. Compte tenu des nombreux changements au sein de la direction phocéenne, l'effectif devrait effectivement être chamboulé. Plusieurs joueurs prêtés ne seront pas conservés, tandis que certains gros salaires pourraient également être poussés au départ. C'est le cas de Pierre-Emerick Aubamyang qui pourrait quitter l'OM où son bail court jusqu'en 2027. D'autant plus qu'Amine Gouiri semble pourrait être amené à s'imposer comme l'avant-centre titulaire à Marseille. Quoi qu'il en soit, le Gabonais refuse d'entendre parler d'une retraite et se dit prêt à jouer encore quelques années. Un message envoyé à l'OM ?

𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗩𝗨𝗘 𝗔𝗘́𝗥𝗜𝗘𝗡𝗡𝗘 du but de la victoire d’Aubameyang 🇬🇦 lors de l’Olympico ! 🤩💙🤍



Alors 𝗙𝗔𝗨𝗧𝗘 𝗢𝗨 𝗣𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗨𝗧𝗘 d’Emerson au départ de l’action sur Morton ? 🤔pic.twitter.com/pVuliNYReo — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2026

Aubameyang annonce la couleur « Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d’accord pour jouer encore quelques années », confie-t-il au micro de DAZN avant de se prononcer sur la saison de l’OM, avec un discours globalement positif, notamment concernant l'objectif prioritaire à savoir se qualifier direcement pour la prochaine Ligue des champions.