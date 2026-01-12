Zidane : Le malaise annoncé par un proche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Zinedine Zidane depuis de longues années, David Bettoni a d'ailleurs été son adjoint durant ses deux passages en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Et il a évoqué la complexité malgré tout de ce rôle et d'évoluer dans l'ombre de Zidane, ce qui a pu créer un malaise et lui fermer quelques portes.

Durant ses deux passages en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021), Zinedine Zidane avait choisi son vieil ami David Bettoni en tant qu'adjoint. Et en octobre dernier, alors qu'il accordait une interview à Média Carré, ce dernier se confiait sur le malaise provoqué par ce rôle d'adjoint de Zidane au sein du club merengue et les problèmes rencontrés par la suite par Bettoni lorsqu'il s'agissait de trouver un nouveau challenge.

« Ça ne m’a pas avantagé d’être son adjoint » « Ça ne m’a pas avantagé d’être l’adjoint de Zinedine Zidane. Je pense qu’il y a trois choses. La première c’est que, pour les gens du football, je n’ai pas l’expérience d’entrainer en tant que numéro 1 une équipe professionnelle, puisque je ne l’ai fait que deux fois. Déjà, il y a ce côté-là, ils n’ont pas envie de prendre de risques. Après, je ne vais pas parler de mes expériences et discussions avec les différentes personnes, mais c’est ce que j’ai vu, c’est ce que j’ai ressenti, et c’est ce qu’on m’a verbalisé. La deuxième des choses, c’est ce que je fais si Zizou reprend une équipe… J’ai toujours médiatisé que je me suis lancé en numéro 1, la vie on ne sait pas de quoi elle est faite, donc je ne peux pas dire que demain je n’irai plus avec Zizou… Il y a ce côté qui me limite », indique David Bettoni sur la complexité du rôle d'adjoint de Zinedine Zidane.