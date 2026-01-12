Officiel : L’OM réagit à une nouvelle tragique !

Alexis Brunet

Après Jean-Louis Gasset il y a quelques semaines, le football français a perdu un nouveau grand nom ce lundi. Ancien entraîneur et consultant depuis une vingtaine d’années, Rolland Courbis est malheureusement décédé. Les hommages se succèdent pour l’ancien technicien disparu à 72 ans et l’OM, club qu’il a entraîné, y est également allé de son communiqué.

Ce lundi 12 janvier, Rolland Courbis est malheureusement décédé. Personnage emblématique du football français, tantôt entraîneur ou bien coach, il nous a quittés à 72 ans, comme l’a appris sa famille à RMC, où il officiait souvent.

L’OM rend hommage à Rolland Courbis Quand il était joueur mais également entraîneur, Rolland Courbis est passé par l’OM. Le club phocéen représentait beaucoup pour l’ancien technicien et c’est donc tout naturellement qu’il lui a rendu hommage par le biais d'un communiqué. « L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde émotion le décès de Rolland Courbis. Le club perd une figure de son histoire, un entraîneur emblématique et une personnalité incontournable du football français. Avec Rolland Courbis disparaît une voix, un regard, une passion, qui ont marqué l’Olympique de Marseille et bien au-delà. Formé à l'OM, il participe à la conquête du doublé 1971/1972 et fait son retour au club à la fin des années 1990 pour en devenir l'entraîneur. Homme de caractère, de convictions et de terrain, il a toujours défendu un football vivant, généreux, porté par l’engagement collectif. Sa connaissance profonde du vestiaire, sa capacité à fédérer et à transmettre ont marqué des générations de joueurs. Marseillais de cœur, il incarnait un football populaire et vivant. Son accent, reconnaissable entre mille, portait une parole franche, directe, souvent passionnée, toujours sincère. »