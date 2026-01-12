Zidane et son épouse : Les journalistes hallucinent !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de son transfert au Real Madrid en 2001, Zinedine Zidane et son épouse Véronique ont rapidement été pris en chasse par les journalistes qui campaient devant chez eux pour espérer rapporter un scoop. Mais l'ancien numéro 10 des Bleus raconte qu'ils ont rapidement été surpris par sa vie de famille particulièrement calme...

Transféré de la Juventus Turin au Real Madrid en 2001 pour 80M€, Zinedine Zidane débarquait donc en Espagne avec le statut de superstar à cette époque. Du pain béni pour les journalistes espagnols, qui ont tout de suite tenté d'espionner au plus près Zidane et son épouse, Véronique, au moment de leur installation dans la capitale ibérique. Mais ils ont rapidement halluciné devant le peu de matière à se mettre sous la dent avec le meneur de jeu de l'équipe de France...

« En Espagne, ils m’appellent “le moine” » En juin 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zinedine Zidane évoquait son rapport à la notoriété qui a évolué au fil du temps : « À 20 ans, j’aimais être parfois reconnu, arrêté dans la rue pour faire des photos et des signatures. Et quand tu prends de l’âge, c’est tout le contraire ! Tu veux ta tranquillité. Mais je gère bien. En Espagne, ils m’appellent “le moine”. Parce que les journalistes se sont aperçus qu’il n’y avait pas grand-chose à raconter autour de moi », confiait l'ancien numéro 10, qui a ensuite évoqué l'attitude des journalistes espagnols au moment de son arrivée.