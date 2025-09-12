Un grand nom quitte l’OM : L’erreur fatale ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un passage houleux à l’OM, Adrien Rabiot a officiellement rejoint l’AC Milan. Transféré pour 10M€ à la suite d’un incident avec Jonathan Rowe lors de la première journée de Ligue 1, le milieu de terrain international français a signé un contrat de trois ans et a déjà pris ses marques en Lombardie. Mais l'OM prend un énorme risque en laissant filer un grand nom.

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM a pris fin dans des conditions pour le moins inattendues. Arrivé au club pour apporter son expérience et sa vision du jeu, l’international français n’aura fait qu'une saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Dès la première journée de Ligue 1, un accrochage avec Jonathan Rowe a précipité les choses. L’altercation, survenue à Rennes, a non seulement terni l’image de Rabiot mais aussi poussé les dirigeants olympiens à trancher rapidement sur son avenir. Résultat : l’OM s’est résolu à céder le milieu de terrain de 30 ans pour 10M€ au Milan AC.

Rabiot va ouvrir une nouvelle page Arrivé à Milan jeudi matin, il a été accueilli avec curiosité et enthousiasme par les supporters et la presse italienne. Présente à ses côtés, Véronique Rabiot a répondu à la presse avec son caractère habituel : « Bien sûr que c'est le premier choix ! ». À 30 ans, il n’a plus de temps à perdre et sait que s’imposer rapidement en Serie A sera crucial pour maintenir sa place en équipe de France, où Didier Deschamps continue de le convoquer régulièrement.