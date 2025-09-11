Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mathieu Valbuena a été un homme fort des derniers titres raflés par l’OM, remontant à 2012 et à 2010 pour la Coupe de la Ligue et le championnat de France. Néanmoins, à ses débuts en 2006, Valbuena a été plus que chahuté dans le vestiaire et sur les terrains d’entraînements. Ce qui avait fait enrager Mamadou Niang proche de voir rouge à plusieurs reprises.

Bien avant la bagarre survenue dans le vestiaire à Rennes entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe d’une « violence extrême » selon les termes du président Pablo Longoria, il y a eu plusieurs moments à l’OM où ça a dégénéré dans le groupe marseillais. Mathieu Valbuena a passé huit saisons à Marseille et a dernièrement affirmé sur les ondes de RMC que le cas Rabiot n’était pas vraiment un épisode unique au centre d’entraînement du club phocéen.

«Il subissait des gros tacles, là je commençais vraiment à m'énerver» Mathieu Valbuena a d’ailleurs été la cible d’un bizutage à son transfert de Libourne en 2006 qui a fait sortir de ses gonds son ex-coéquipier Mamadou Niang. L’attaquant sénégalais a raconté cet épisode pendant sa participation à l’émission Détective Mathoux de Canal+. « Il avait subi un bizutage qui pour moi avait trop duré. Des interventions assez rudes. D'ailleurs, il a eu une fracture du péroné à son arrivée qui l'a écarté des terrains pendant quelques mois. Autant la première blessure je n'avais rien dit parce que c'était comme ça, mais autant quand il est revenu et quand il subissait des gros tacles, là je commençais vraiment à m'énerver ».