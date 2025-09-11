Mathieu Valbuena a été un homme fort des derniers titres raflés par l’OM, remontant à 2012 et à 2010 pour la Coupe de la Ligue et le championnat de France. Néanmoins, à ses débuts en 2006, Valbuena a été plus que chahuté dans le vestiaire et sur les terrains d’entraînements. Ce qui avait fait enrager Mamadou Niang proche de voir rouge à plusieurs reprises.
Bien avant la bagarre survenue dans le vestiaire à Rennes entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe d’une « violence extrême » selon les termes du président Pablo Longoria, il y a eu plusieurs moments à l’OM où ça a dégénéré dans le groupe marseillais. Mathieu Valbuena a passé huit saisons à Marseille et a dernièrement affirmé sur les ondes de RMC que le cas Rabiot n’était pas vraiment un épisode unique au centre d’entraînement du club phocéen.
«Il subissait des gros tacles, là je commençais vraiment à m'énerver»
Mathieu Valbuena a d’ailleurs été la cible d’un bizutage à son transfert de Libourne en 2006 qui a fait sortir de ses gonds son ex-coéquipier Mamadou Niang. L’attaquant sénégalais a raconté cet épisode pendant sa participation à l’émission Détective Mathoux de Canal+.
« Il avait subi un bizutage qui pour moi avait trop duré. Des interventions assez rudes. D'ailleurs, il a eu une fracture du péroné à son arrivée qui l'a écarté des terrains pendant quelques mois. Autant la première blessure je n'avais rien dit parce que c'était comme ça, mais autant quand il est revenu et quand il subissait des gros tacles, là je commençais vraiment à m'énerver ».
«Avec deux ou trois joueurs, j'ai failli vraiment en venir aux mains»
Mamadou Niang a expliqué au journaliste Hervé Mathoux que Souleymane Diawara et lui-même tentaient de calmer le jeu contre Valbuena, en vain, faisant totalement craquer l’ancien attaquant de l’OM. « Mathieu (ndlr Valbuena) ne voulait pas non plus se mettre à dos certains joueurs dans le vestiaire peut-être. J'intervenais ou Souley (ndlr Diawara) intervenait. Qui s'en prenait à lui ? Je ne vais pas sortir de noms. Mais souvent les joueurs qui étaient à son poste. Quelques fois, ça a failli en venir aux mains. Avec deux ou trois joueurs, j'ai failli vraiment en venir aux mains. On a failli se battre. Ça a été très chaud ».