«Tétraplégique» : Une légende de l'OM proche du drame !

Tout les joueurs de football rêvent un jour de représenter leur pays à la Coupe du monde. En 2014, l’équipe de France se faisait éliminer en quart de finale au Brésil face à l’Allemagne (0-1). Un rendez-vous manqué par Steve Mandanda en raison d’un choc au cou survenu près de deux mois plus tôt avec l’OM… qui aurait pu lui coûter ses capacités motrices !

Geronimo Rulli est le gardien du temps depuis l’été 2024 à l’OM. Avant lui, Pau Lopez occupait ce rôle depuis trois ans et avait même été sportivement parlant le portier qui avait poussé Steve Mandanda, icône du club marseillais, vers la sortie à l’été 2022. Pendant de longues années, entre 2007 et 2016 puis entre 2017 jusqu’à 2022, Mandanda a été le dernier rempart de l’effectif du club phocéen. Mais au cours d’un match de Ligue 1 opposant l’OM à Guingamp à l’Orange Vélodrome (1-0), soit l’ultime match de la saison, Steve Mandanda voyait son rêve de Coupe du monde au Brésil brutalement s’envoler.

«Sur un contact avec Mustapha Yatabaré, où il me tape là (il indique son cou), je perds connaissance quelques secondes» La cause ? Un coup au niveau du cou de Mustapha Yatabaré qui aurait pu être fatal pour le reste de sa carrière de joueur et handicapant pour le restant de sa vie. Steve Mandanda, dans le cadre de l’annonce de sa retraite mercredi, est revenu sur cet épisode en interview avec L’Équipe. « Sur un contact avec Mustapha Yatabaré, où il me tape là (il indique son cou), je perds connaissance quelques secondes. Je rouvre les yeux, je vois plein de crampons, le visage du doc qui me parle. Je sais que je suis au Vélodrome mais je ne sais pas pourquoi je suis au sol, contre qui on joue. Je sors sur civière, je suis transféré à La Timone et Flo (Thauvin) décide de passer la nuit avec moi ».