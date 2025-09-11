Clash à l'OM : La bagarre dans le vestiaire avant l'affaire Rabiot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Adrien Rabiot cet été. L'une des figures de proue du projet sportif a finalement été vendue à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Un incident qui a choqué le président Pablo Longoria alors qu'il n'est pas vraiment isolé si l'on en croit l'expérience de Mamadou Niang à Marseille.

A l'Olympique de Marseille, il y a de cela deux décennies, de vives tensions ont eu lieu dans le vestiaire avec Mamadou Niang. L'altercation d'«une violence extrême» évoquée par le président Pablo Longoria à l'AFP entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui leur a valu leurs évictions du groupe, n'est certainement pas un cas isolé à l'OM.

«Il avait subi un bizutage qui pour moi avait trop duré» Joueur de l'OM entre 2005 et 2010, Mamadou Niang a profité de son passage dans l'émission Détective Mathoux de Canal+ afin de s'attarder sur un bizutage de Mathieu Valbuena qui a dégénéré selon lui. « Il avait subi un bizutage qui pour moi avait trop duré. Des interventions assez rudes. D'ailleurs, il a eu une fracture du péroné à son arrivée qui l'a écarté des terrains pendant quelques mois. Autant la première blessure je n'avais rien dit parce que c'était comme ça, mais autant quand il est revenu et quand il subissait des gros tacles, là je commençais vraiment à m'énerver ».