Coup dur pour l’OM : Le clan Labrune jubile et lâche une punchline !

Dans un entretien croisé avec Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, Frank McCourt, propriétaire de l’OM, a critiqué la gestion de Vincent Labrune et appelé à un changement de gouvernance. Alors que se tenait ce mercredi une assemblée générale de la Ligue, Fabrice Bocquet, Waldemar Kita et Loïc Fery ont été élus au conseil d’administration. Ce dont s’est félicité l’entourage du président de la LFP, avec un message à l’attention de ses opposants.

« La LFP ne représente plus les clubs, et les résultats en attestent globalement : c’est un échec. La Ligue est par ailleurs gérée de manière totalement irrationnelle sur le plan financier. » Auprès du Figaro, Frank McCourt a ouvertement critiqué la gestion de la LFP par Vincent Labrune, dans un entretien croisé avec son homologue au RC Lens, Joseph Oughourlian : « La LFP a failli à sa mission, et, plus grave encore, elle a abandonné les clubs. Aujourd'hui, la LFP ne travaille pas pour l'ensemble des clubs et du foot français. (...) Le problème, c'est l'absence de responsabilité. Des dirigeants qui restent en place, payés des millions, alors que les résultats sont catastrophiques, c'est absurde. »

Bocquet, Kita et Féry élus au CA de la LFP « Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? Comment peut-on espérer attirer les meilleurs talents et conserver nos meilleurs joueurs si nous n'avons pas les moyens dont disposent les autres ligues ? », s’est interrogé le propriétaire de l’OM. Alors que se tenait ce mercredi l’assemblée générale de la LFP, trois nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration de la Ligue : Fabrice Bocquet (Nice), Waldemar Kita (Nantes), Loïc Féry (Lorient). Comme indiqué par le journaliste Romain Molina, une « tentative de putsch contre Labrune » devait être tentée à cette occasion, notamment en faisant barrage à Loïc Ferry. Une tentative dans laquelle Pablo Longoria était particulièrement investi, mais qui a visiblement échoué.