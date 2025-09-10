Jul - OM : La décision qui va faire enrager le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Classique du 21 septembre au Vélodrome se jouera sans supporters parisiens. La Préfecture de police de Marseille a publié un arrêté interdisant leur déplacement, bientôt renforcé par le ministère de l’Intérieur. Dans son texte, l’autorité justifie sa décision par l’animosité historique entre les camps et même un incident survenu… lors d’un concert de Jul.

Chaque saison, le Classique entre l’OM et le PSG concentre toutes les passions et les crispations. Rivalité sportive, antagonisme culturel, ambiance incandescente : ce match dépasse largement le cadre du football. Mais cette ferveur s’accompagne de débordements récurrents, au point de pousser les autorités à interdire une nouvelle fois le déplacement des supporters parisiens au Vélodrome. La Préfecture de Police de Marseille a publié un arrêté pour interdire le déplacement des fans parisiens le 21 septembre prochain.

Les Parisiens interdits de déplacement « Les relations entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ainsi qu’en témoigne le caractère récurrent des troubles graves à l’ordre public constatés à l’occasion des matchs opposant ces deux équipes. Il convient d’éviter toute rencontre même fortuite entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain » a fait savoir la Préfecture de police ce mercredi.