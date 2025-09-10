Jul - OM : La décision qui va faire enrager le PSG !

Le Classique du 21 septembre au Vélodrome se jouera sans supporters parisiens. La Préfecture de police de Marseille a publié un arrêté interdisant leur déplacement, bientôt renforcé par le ministère de l’Intérieur. Dans son texte, l’autorité justifie sa décision par l’animosité historique entre les camps et même un incident survenu… lors d’un concert de Jul.
Chaque saison, le Classique entre l’OM et le PSG concentre toutes les passions et les crispations. Rivalité sportive, antagonisme culturel, ambiance incandescente : ce match dépasse largement le cadre du football. Mais cette ferveur s’accompagne de débordements récurrents, au point de pousser les autorités à interdire une nouvelle fois le déplacement des supporters parisiens au Vélodrome. La Préfecture de Police de Marseille a publié un arrêté pour interdire le déplacement des fans parisiens le 21 septembre prochain.
Les Parisiens interdits de déplacement
« Les relations entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ainsi qu’en témoigne le caractère récurrent des troubles graves à l’ordre public constatés à l’occasion des matchs opposant ces deux équipes. Il convient d’éviter toute rencontre même fortuite entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain » a fait savoir la Préfecture de police ce mercredi.
Jul impliqué dans cette décision
La Préfecture justifie aussi cette décision par des débordements survenus lors d’un concert de Jul à l'Accor Arena de Paris le 13 novembre 2020. « Cet antagonisme entre les deux équipes s’est également exprimé lors d’un concert du chanteur marseillais Jul à l’Accor Aréna de Paris, le 13 novembre 2020, où des individus se revendiquant supporters du Paris-Saint-Germain ont fait irruption pendant la représentation, utilisé des fumigènes et ont agressé les spectateurs porteurs d’un maillot de l’Olympique de Marseille » peut-on lire. Est aussi évoqué dans cet arrêté l'intrusion d'un fan du PSG lors du déplacement du Paris FC au Vélodrome le 23 août dernier.