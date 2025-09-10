Gros départ à l’OM : Une catastrophe est annoncée

Avec les départs conjugués d’Adrien Rabiot et surtout de Valentin Rongier, l’OM a vu son milieu de terrain perdre deux éléments majeurs cet été. Si le club a tenté de rééquilibrer son effectif, l’absence de joueurs capables de tenir ce rôle de stabilisateur inquiète, et les critiques commencent déjà à s’élever.
Cet été a été marqué par une saignée importante dans l’entrejeu marseillais. L’OM a perdu Adrien Rabiot, parti au Milan AC après son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, mais surtout Valentin Rongier. L’ancien du FC Nantes s’était imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers et fiables de l’effectif. Mais incapable de prolonger, le joueur de 30 ans a finalement pris la direction du Stade Rennes lors du dernier mercato estival.
L'OM a perdu gros cet été
Si Adrien Rabiot représentait une valeur sûre au très haut niveau, la perte de Rongier a peut-être un impact encore plus direct sur la solidité de l’équipe marseillaise selon l'avis de l'ancien joueur de l'OM Marc Libbra.
« Il n’a pas été remplacé »
« Les carences défensives sont peut-être aussi évidentes parce que Valentin Rongier n’est plus là pour faire le tampon. Pour l’instant, il n’a pas été remplacé » a confié Marc Libbra dans les colonnes de La Provence ce mercredi.