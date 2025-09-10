Gros départ à l’OM : Une catastrophe est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec les départs conjugués d’Adrien Rabiot et surtout de Valentin Rongier, l’OM a vu son milieu de terrain perdre deux éléments majeurs cet été. Si le club a tenté de rééquilibrer son effectif, l’absence de joueurs capables de tenir ce rôle de stabilisateur inquiète, et les critiques commencent déjà à s’élever.

Cet été a été marqué par une saignée importante dans l’entrejeu marseillais. L’OM a perdu Adrien Rabiot, parti au Milan AC après son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, mais surtout Valentin Rongier. L’ancien du FC Nantes s’était imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers et fiables de l’effectif. Mais incapable de prolonger, le joueur de 30 ans a finalement pris la direction du Stade Rennes lors du dernier mercato estival.

L'OM a perdu gros cet été Si Adrien Rabiot représentait une valeur sûre au très haut niveau, la perte de Rongier a peut-être un impact encore plus direct sur la solidité de l’équipe marseillaise selon l'avis de l'ancien joueur de l'OM Marc Libbra.