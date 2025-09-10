OM - PSG : La nouvelle polémique Rabiot !

Axel Cornic

Après avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan lors du dernier mercato estival. Mais cela ne semble pas lui avoir offert la paix au Parc des Princes, où il a évolué ce mardi soir pour le match entre l’équipe de France et l’Islande, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Décidément, Adrien Rabiot n’a pas beaucoup de clubs “amis” en France. Les tensions avec le PSG sont désormais de notoriété publique, puisque les évènements se sont déroulés il y a plusieurs années déjà. Mais le passage à l’OM ne s’est pas mieux passé, puisque le milieu de terrain a été poussé vers la sortie seulement un an après sa signature.

Rabiot de retour au Parc Pour le moment, un retour à Marseille n’est pas encore au programme. Mais on se souviens tous de celui très récent à Paris et au Parc des Princes, qui avait donné lieu à une énorme polémique. Les supporters du PSG avaient réservé un accueil extrêmement violent à leur ancien joueur parti vers l’OM, avec des banderoles qui avaient provoqué l’indignation de son entourage. « Le PSG s'en sort toujours très bien... il y a une justice à deux vitesses » avait notamment déclaré à l’époque Véronique Rabiot.