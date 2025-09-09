Transfert à la Rabiot : Fake news à l’OM !

Comme il l’a fait avec Adrien Rabiot l’année dernière, arrivé libre en provenance de la Juventus en septembre 2024, l’OM était annoncé sur la piste de Josuha Guivalogui, toujours sans club depuis la fin de son contrat à Leeds. Un intérêt qui n’est pas réel et Marseille ne cherche pas à s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 34 ans.
Passé par l’ASSE, l’Atlético Madrid, Bordeaux, Wolfsburg et Mayence, Josuha Guilavogui n’a toujours pas trouvé un nouveau club. Celui qui compte 7 sélections avec l’équipe de France avait rejoint Leeds en octobre 2024 et alors que son contrat a pris fin au mois de juillet dernier, il n’a pas encore trouvé un nouveau point de chute.
Pas d’intérêt de l’OM pour Guilavogui
En ce sens, des rumeurs évoquaient un intérêt de l’OM pour Josuha Guilavogui, ce qui n’est pas d’actualité. Comme indiqué par La Minute OM, Marseille n’est pas intéressé par le milieu de terrain âgé de 34 ans, qui évolue à un poste déjà bien fourni dans l’effectif de Roberto De Zerbi.
De Zerbi a déjà plusieurs solutions au milieu
L’entraîneur de l’OM pouvait déjà compter sur Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, qui ont vu Angel Gomes les rejoindre au début de l’été. Les départs de Quentin Merlin et d’Adrien Rabiot, respectivement à Rennes et à l’AC Milan, ont été compensés par les arrivées d’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig, et de Matt O’Riley, prêté par Brighton.