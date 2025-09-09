Transfert à la Rabiot : Fake news à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a fait avec Adrien Rabiot l’année dernière, arrivé libre en provenance de la Juventus en septembre 2024, l’OM était annoncé sur la piste de Josuha Guivalogui, toujours sans club depuis la fin de son contrat à Leeds. Un intérêt qui n’est pas réel et Marseille ne cherche pas à s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 34 ans.

Passé par l’ASSE, l’Atlético Madrid, Bordeaux, Wolfsburg et Mayence, Josuha Guilavogui n’a toujours pas trouvé un nouveau club. Celui qui compte 7 sélections avec l’équipe de France avait rejoint Leeds en octobre 2024 et alors que son contrat a pris fin au mois de juillet dernier, il n’a pas encore trouvé un nouveau point de chute.

Pas d’intérêt de l’OM pour Guilavogui En ce sens, des rumeurs évoquaient un intérêt de l’OM pour Josuha Guilavogui, ce qui n’est pas d’actualité. Comme indiqué par La Minute OM, Marseille n’est pas intéressé par le milieu de terrain âgé de 34 ans, qui évolue à un poste déjà bien fourni dans l’effectif de Roberto De Zerbi.