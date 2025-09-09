«Un top défenseur» : L’énorme coup de l’OM sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif jusque dans les dernières heures du mercato, l'OM a notamment recruté Benjamin Pavard, prêté avec option d'achat par l'Inter Milan. Une signature largement saluée depuis quelques jours, au point que Jean-Michel Vandamme, ancien patron du centre de formation du LOSC, estime que le club phocéen a recruté un «un top défenseur».

C'est l'un des gros coups de ce mercato estival en Ligue 1. Après Paul Pogba, Olivier Giroud et Florian Thauvin, un autre champion du monde 2018 fait son retour en France à savoir Benjamin Pavard. Le défenseur polyvalent a effectivement été prêté par l'Inter Milan à l'OM avec une option d'achat avoisinant les 15M€. Et à en croire Jean-Michel Vandamme, ancien directeur du centre de formation du LOSC où Benjamin Pavard a été formé, l'OM réalise un très joli coup.

Pavard, le joli coup de l'OM « J’étais convaincu qu’il deviendrait un top défenseur central. Il était élégant et classe, fort dans la relance et les sorties de balle, doté d’une intelligence au-dessus de la moyenne. Le Beckenbauer de la défense. Il est né avec cette aisance. René a décelé son talent, mais ça s’est moins bien passé avec son successeur, Frédéric Antonetti. Benjamin avait du caractère et s’est exprimé sur la situation. Il est parti car Stuttgart avait fait une bonne offre. Ce passage a été salvateur car les Allemands lui ont fait confiance pour jouer au plus haut niveau », confie-t-il dans les colonnes de La Provence.