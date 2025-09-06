OM - Transfert de Pavard : Le coup de théâtre que personne n’a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM a obtenu le prêt de Benjamin Pavard dans les dernières heures du mercato, ce dossier a bien connu un sacré coup de théâtre. Et pour cause, seulement quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, l’international français pensait encore qu’il resterait à l’Inter Milan. Avant que les choses s’accélèrent avec l’OM.

C'est le gros coup des dernières heures du mercato. L'OM a effectivement obtenu le prêt de Benjamin Pavard avec option d'achat. Et pourtant, comme le révèle Thibaud Vézirian, l'international français était persuadé de rester à l'Inter Milan à quelques jours de la fermeture du marché. Un sacré coup de théâtre.

Pavard s'imaginait rester à l'Inter... « Que s’est-il passé avec Benjamin Pavard. D’après les informations proches de lui, trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. Et si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger. Et finalement, l’OM a toqué la porte, et tout s’est fait en quelques heures. Il était à Milan et trois heures après, il était à l’OM. Parce que l’OM a vu partir Adrien Rabiot et a eu le besoin de se rassurer défensivement et donc l’opportunité de marché avec Pavard s’est retrouvée être une formidable opportunité de dernier jour. Et tout s’est accordé comme par magie, la magie du mercato. Parfois cela déraille, mais là avec Pavard, tout a fonctionné en quelques heures », raconte le journaliste sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.