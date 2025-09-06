OM - Transfert de Pavard : Le coup de théâtre que personne n’a vu venir !

Alors que l’OM a obtenu le prêt de Benjamin Pavard dans les dernières heures du mercato, ce dossier a bien connu un sacré coup de théâtre. Et pour cause, seulement quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, l’international français pensait encore qu’il resterait à l’Inter Milan. Avant que les choses s’accélèrent avec l’OM.
C'est le gros coup des dernières heures du mercato. L'OM a effectivement obtenu le prêt de Benjamin Pavard avec option d'achat. Et pourtant, comme le révèle Thibaud Vézirian, l'international français était persuadé de rester à l'Inter Milan à quelques jours de la fermeture du marché. Un sacré coup de théâtre.
Pavard s'imaginait rester à l'Inter...
« Que s’est-il passé avec Benjamin Pavard. D’après les informations proches de lui, trois jours avant la deadline du mercato, il se voyait finalement rester à l’Inter Milan. Et si Paris ou Monaco pouvaient l’intéresser en France, il ne voyait pas d’autres clubs français bouger. Et finalement, l’OM a toqué la porte, et tout s’est fait en quelques heures. Il était à Milan et trois heures après, il était à l’OM. Parce que l’OM a vu partir Adrien Rabiot et a eu le besoin de se rassurer défensivement et donc l’opportunité de marché avec Pavard s’est retrouvée être une formidable opportunité de dernier jour. Et tout s’est accordé comme par magie, la magie du mercato. Parfois cela déraille, mais là avec Pavard, tout a fonctionné en quelques heures », raconte le journaliste sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.
... mais l'OM est arrivé
« Il est ravi d’arriver dans le sud, dans ce club prestigieux, en plus il a de la belle-famille dans le coin, c’est parfait (…) Peut-être que sa prochaine opportunité sera l’Arabie Saoudite parce que Neom lui a fait les yeux doux dès cet été, mais cela ne l’intéressait pas sportivement. Ce qui aurait pu l’intéresser, c’est un retour chez lui dans le Nord, à Lille. Mais Benjamin Pavard a dit non, parce que là pour le coup, le porte-feuille lillois n’est pas extensible, avec son salaire, estimé à 6M€ par an à l’Inter Milan, ce n’était pas possible. Les opportunités n’ont pas été si nombreuses. Il y a eu Lille, d’autres clubs, mais le problème c’est que beaucoup lui ont proposé le poste de latéral droit, mais il ne veut plus y jouer. Donc ça été des stops nets et définitifs », ajoute Thibaud Vézirian.