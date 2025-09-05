Cristiano Ronaldo, la signature surprise au PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s’est débarrassé de Marco Asensio. L’international espagnol n’a pas réussi à s’imposer chez les Rouge-et-Bleu et a donc été transféré définitivement à Fenerbahçe avant la fermeture du mercato. Arrivé libre en 2023, l’attaquant de 29 ans avait signé dans la capitale pour échapper à la concurrence de nombreuses stars, dont celle de Cristiano Ronaldo.

Asensio poussé à signer au PSG à cause de Cristiano Ronaldo ? Marco Asensio nourrissait d’ailleurs de grands espoirs après sa signature au PSG en 2023. Comme le rapporte AS, l’Espagnol avait été barré par la concurrence pendant de nombreuses années au Real Madrid. Cristiano Ronaldo puis les autres stars madrilènes après le départ du Portugais ont longtemps cantonné Marco Asensio à un rôle de simple remplaçant.