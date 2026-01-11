OL : Le coup de foudre après la rupture !

Pierrick Levallet

Arrivé à l’OL l’été dernier contre un peu moins de 4M€, Ruben Kluivert a connu une adaptation assez délicate. Le défenseur néerlandais a parfois montré un niveau inquiétant. Les supporters lyonnais commençaient à en avoir assez du joueur de 24 ans. Mais tout irait désormais beaucoup mieux entre la recrue des Gones et le public rhodanien.

L’été dernier, l’OL a été contraint de se tourner vers des pistes originales sur le mercato. C’est ainsi que le club rhodanien a déboursé un peu moins de 4M€ pour mettre la main sur Ruben Kluivert. Mais la première partie de saison du défenseur de 24 ans a été plutôt mitigée. Les supporters lyonnais commençaient notamment à en avoir assez du Néerlandais. Mais désormais, tout irait beaucoup mieux pour Ruben Kluivert chez les Gones.

«Le staff m’a apporté beaucoup de confiance» « J’ai mis un peu de temps à m’adapter, mais maintenant je me sens bien, je suis plus confiant et je peux enfin montrer ce que je peux faire, ce que je vaux, même si je dois encore prouver et progresser. Le staff m’a apporté beaucoup de confiance, c’est très important pour un joueur » a d’abord expliqué le défenseur de l’OL dans des propos rapportés par Foot Mercato.