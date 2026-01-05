Thomas Müller à l’OL : L’annonce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

En difficulté sur le plan économique, l’OL a activé des pistes surprenantes sur le mercato pour se renforcer l’été dernier. Le club rhodanien est notamment allé chercher Pavel Sulc au Viktoria Plzen. Le milieu offensif de 25 ans commence à bien s’acclimater à son nouvel environnement. Corentin Tolisso l’a même comparé à Thomas Müller.

L’OL a été contraint de faire quelques surprises sur le mercato l’été dernier. Le club rhodanien a fait face à de grosses difficultés sur le plan économique. Les dirigeants lyonnais ont donc pioché dans des championnats mineurs pour pallier les départs de Rayan Cherki ou encore d’Alexandre Lacazette. C’est ainsi que Pavel Sulc a débarqué dans le Rhône.

L'OL a lâché un peu plus de 7M€ pour Pavel Sulc L’OL avait besoin d’un profil différent, capable de se montrer décisif et d’apporter de l’impact. Pavel Sulc remplissait ces conditions. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont donc déboursé un peu plus de 7M€ pour convaincre le Viktoria Plzen. Et l’international tchèque commence à convaincre le vestiaire, où on ne manque pas de le comparer à Thomas Müller.