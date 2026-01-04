Un «joueur important» à l’OL : La grande annonce de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

L’OL a fait sa rentrée de la meilleure des manières ce samedi. Le club rhodanien s’est imposé sur la pelouse de l’AS Monaco (1-3). Orel Mangala a notamment pu faire son retour de blessure en terre monégasque. Et Paulo Fonseca est convaincu que l’international belge pourrait finir par devenir important pour les Gones lors de cette seconde partie de saison.

Pour l’OL, la rentrée s’est déroulée comme prévu. Le club rhodanien s’est imposé face à l’AS Monaco ce samedi (1-3). Orel Mangala a notamment pu faire son retour de blessure. L’international belge, éloigné des terrains à cause d’une rupture des ligaments croisés, avait rechuté avant la trêve de Noël. Le milieu de terrain de 27 ans est désormais rétabli. Et Paulo Fonseca entend bien évidemment miser sur lui.

«Il en a fini avec ses blessures» « C’est un joueur très fort et expérimenté. Il en a fini avec ses blessures, ces dernières semaines il a été très bon physiquement, et très professionnel. Orel Mangala pourrait être un joueur très important de la deuxième partie de saison » a lancé l’entraîneur de l’OL en conférence de presse.