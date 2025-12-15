OL - Paulo Fonseca : Le coup de foudre en public !

Pierrick Levallet

Privé de Malick Fofana, l’OL compte désormais sur Afonso Moreira sur le côté gauche. Et l’ailier de 20 ans est visiblement en train de convaincre son monde au sein du club rhodanien. Paulo Fonseca est ravi de compter sur le jeune portugais, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Avec la blessure à la cheville de Malick Fofana, l’OL a été contraint de trouver une solution pour le remplacer. Paulo Fonseca a ainsi misé sur Afonso Moreira, qui s’est rapidement adapté à son nouveau rôle au sein du club rhodanien. L’ailier de 20 ans a convaincu le coach portugais, qui n’a pas manqué de faire savoir qu’il était fan de sa pépite.

«Afonso est très bien sur le plan mental» « Je pense qu’Afonso est aujourd’hui un joueur important pour nous. Il peut rivaliser avec Malick Fofana. Quand on a commencé, Malick était à un autre niveau. Afonso s’est élevé à ce stade. Je suis satisfait d’avoir ces deux joueurs à disposition. C’est bon pour l’équipe. Afonso est très bien sur le plan mental. C’est important pour continuer à progresser. C’est une des choses les plus fortes chez lui » a d’abord expliqué Paulo Fonseca dans des propos rapportés par L’Equipe.