Une «légende» à l’OL : La déclaration d’amour !

Pierrick Levallet

Et si Karim Benzema faisait son retour à l’OL une fois son contrat à Al-Ittihad expiré ? Cette rumeur enflamme le mercato depuis quelques temps maintenant. Pour le moment, l’attaquant de 37 ans n’a rien tranché pour son avenir. Le Ballon d’Or 2022 est toutefois fier de l’empreinte qu’il a laissé dans le Rhône, et il n’a pas manqué de déclarer sa flamme au club rhodanien.

«J'ai laissé une belle empreinte à Lyon» « La vidéo des joueurs de l’OL qui disent que je suis une légende ? J'ai vu cette vidéo. Ça m'a fait plaisir. Ça montre que j'ai laissé une belle empreinte à Lyon. Une anecdote : quand j'étais petit, à 7 ou 8 ans, je prenais souvent la route avec mon père. J'étais à l'arrière et je regardais par la fenêtre. Je voyais tout le temps cet immeuble, tu es obligé de passer par là. Et aujourd'hui, quand je passe, je me vois. Ça me rappelle l'enfance » a d’abord confié Karim Benzema dans un entretien accordé à L’Equipe.