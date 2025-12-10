Karim Benzema : Coup de tonnerre sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Al Ittihad, Karim Benzema changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Selon certaines rumeurs venant d'Arabie Saoudite, l'ancienne gloire du Real Madrid aurait rempilé avec son club. Une indiscrétion balayée par la presse française, qui affirme que Karim Benzema n'a reçu aucune offre de la part de la direction d'Al Ittihad.

Après 14 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Karim Benzema a migré vers l'Arabie Saoudite. En effet, le buteur de 37 ans a signé librement et gratuitement à Al Ittihad lors de l'été 2023.

