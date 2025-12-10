Transfert à l’OL : Kylian Mbappé annule tout ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique Lyonnais serait susceptible de mettre la main sur Endrick en marge du mercato hivernal dans le cadre d’un prêt sec de six mois. Néanmoins, la situation sportive mitigée du Real Madrid ces derniers temps couplée aux blessures pourraient rebattre les cartes dans ce dossier. Kylian Mbappé est incertain pour la réception de Manchester City, le début de la fin des espoirs pour l’OL pour le coup Endrick ?

Cela est certes un secret de polichinelle tant il est question de sa venue à l’OL par le biais d’un prêt de six mois en marge de la session hivernale des transferts, mais Endrick est attendu à Lyon. D’ailleurs, le jeune buteur brésilien de 19 ans du Real Madrid doit se rendre dans le Rhône afin de trouver son futur domicile temporaire. Toutefois, El Chiringuito a totalement relancé le feuilleton en raison des résultats jugés insuffisants par les décideurs du Real Madrid alors qu’Endrick est la plupart du temps cantonné au banc des remplaçants.

«Il devait venir à Lyon pour se renseigner sur où il irait» Journaliste de RMC, Edgar Groleau a profité de sa présence à l’antenne mardi soir lors de l’After Foot afin d’apporter des précisions quant à la bombe lâchée par le média espagnol quelques heures plus tôt. « Endrick ? El Chiringuito est assez proche de son entourage. Ils disent qu’ils lui ont demandé d’attendre un peu sur la réservation de son domicile. Il devait venir à Lyon pour se renseigner sur où il irait ».