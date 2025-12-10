Transfert à l’OL : Kylian Mbappé annule tout ?

L’Olympique Lyonnais serait susceptible de mettre la main sur Endrick en marge du mercato hivernal dans le cadre d’un prêt sec de six mois. Néanmoins, la situation sportive mitigée du Real Madrid ces derniers temps couplée aux blessures pourraient rebattre les cartes dans ce dossier. Kylian Mbappé est incertain pour la réception de Manchester City, le début de la fin des espoirs pour l’OL pour le coup Endrick ?
Cela est certes un secret de polichinelle tant il est question de sa venue à l’OL par le biais d’un prêt de six mois en marge de la session hivernale des transferts, mais Endrick est attendu à Lyon. D’ailleurs, le jeune buteur brésilien de 19 ans du Real Madrid doit se rendre dans le Rhône afin de trouver son futur domicile temporaire. Toutefois, El Chiringuito a totalement relancé le feuilleton en raison des résultats jugés insuffisants par les décideurs du Real Madrid alors qu’Endrick est la plupart du temps cantonné au banc des remplaçants.
«Il devait venir à Lyon pour se renseigner sur où il irait»
Journaliste de RMC, Edgar Groleau a profité de sa présence à l’antenne mardi soir lors de l’After Foot afin d’apporter des précisions quant à la bombe lâchée par le média espagnol quelques heures plus tôt. « Endrick ? El Chiringuito est assez proche de son entourage. Ils disent qu’ils lui ont demandé d’attendre un peu sur la réservation de son domicile. Il devait venir à Lyon pour se renseigner sur où il irait ».
«Évidemment s’il y a un changement de coach ou que untel (Mbappé) est blessé»
Le Real Madrid pourrait être privé de Kylian Mbappé ce mercredi soir pour la réception de Manchester City en Ligue des champions au vu de sa diminution physique à la cuisse. Et en cas d’absence du Français ou d’autres joueurs offensifs à l’avenir d’ici l’ouverture du mercato, il se pourrait que le comité directeur du club merengue fasse machine arrière. « Le Real Madrid lui ont dit de temporiser parce qu’il y a cette incertitude sur les prochaines semaines. Ça ne remet pas forcément en cause son avenir à Lyon. Maintenant, évidemment s’il y a un changement de coach ou que untel (Mbappé) est blessé, ça peut changer des choses pour la situation personnelle d’Endrick ».