Real Madrid - Signature avec Mbappé : Zidane attend le coup de fil…

Rien ne va plus pour Xabi Alonso. Après la défaite à domicile face au Celta Vigo dimanche 0-2 il y a du rififi à Madrid. Le coach du Real aurait reçu un ultimatum de sa direction, obligé de gagner face à Manchester City afin d’éviter de prendre la porte. La rumeur Zinedine Zidane met le feu à la toile, lui qui attendrait un coup de fil particulier.

Ces derniers temps, une folle rumeur prend de l’ampleur dans la presse étrangère. En raison des résultats mitigés du Real Madrid, le crédit de son entraîneur Xabi Alonso a été grandement entamé. En Espagne, El Mundo a confié lundi quelques heures après la défaite madrilène au Santiago Bernabeu face au Celta Vigo (0-2) qu’une réunion de crise se serait déroulée dans les bureaux des dirigeants de la Casa Blanca se terminant à 1 heure du matin lundi avec un verdict clair : une victoire ou rien pour Alonso contre Manchester City mercredi dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions.

Alonso remplacé par Zidane ? En cas d’échec et donc de départ de Xabi Alonso, deux noms reviennent dans les médias : Jürgen Klopp occupant les fonctions de directeur du football mondial chez Red Bull et Zinedine Zidane, sans club. Le Real Madrid aimerait faire de Zidane son entraîneur jusqu’à la fin de la saison si jamais le divorce était consommé avec Alonso.