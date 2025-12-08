Kylian Mbappé blessé : La fracture est confirmée…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse du Celta Vigo (0-2) et en plus, Kylian Mbappé s’est blessé. Le capitaine de l’équipe s’est fracturé l'annulaire de la main gauche, une blessure qui ne l’a pas empêché de terminer la rencontre et qui ne remet pas en question sa présence mercredi contre Manchester City en Ligue des champions.

En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo dimanche soir, le Real Madrid a concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat (0-2). Même Kylian Mbappé n’a pas réussi à sortir les Merengue de ce mauvais pas et l’attaquant âgé de 26 ans s’est même blessé au cours de cette rencontre.

Mbappé victime d’une fracture de l’annulaire gauche En effet, d’après les informations de AS, Kylian Mbappé s’est fracturé l’annulaire de la main gauche à la suite d’une mauvaise chute en première période. Malgré la douleur, le capitaine de l’équipe de France a serré les dents et a disputé le match dans son intégralité après avoir été pris en charge par le staff médical du Real Madrid.