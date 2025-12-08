Kylian Mbappé blessé : La fracture est confirmée…

Dimanche soir, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse du Celta Vigo (0-2) et en plus, Kylian Mbappé s’est blessé. Le capitaine de l’équipe s’est fracturé l'annulaire de la main gauche, une blessure qui ne l’a pas empêché de terminer la rencontre et qui ne remet pas en question sa présence mercredi contre Manchester City en Ligue des champions.
En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo dimanche soir, le Real Madrid a concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat (0-2). Même Kylian Mbappé n’a pas réussi à sortir les Merengue de ce mauvais pas et l’attaquant âgé de 26 ans s’est même blessé au cours de cette rencontre.
Mbappé victime d’une fracture de l’annulaire gauche
En effet, d’après les informations de AS, Kylian Mbappé s’est fracturé l’annulaire de la main gauche à la suite d’une mauvaise chute en première période. Malgré la douleur, le capitaine de l’équipe de France a serré les dents et a disputé le match dans son intégralité après avoir été pris en charge par le staff médical du Real Madrid.
Mbappé jouera contre Manchester City
De quoi remettre en question sa présence pour la réception de Manchester City mercredi en Ligue des champions ? Selon AS, Kylian Mbappé devrait tenir sa place. Après en avoir discuté avec le staff médical du Real Madrid, le Français a pris la décision de jouer même s’il sera vraisemblablement gêné par cette blessure.