F1 - Charles Leclerc : La séparation se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pilote Ferrari depuis 2019, Charles Leclerc n'a jamais caché son amour pour la Scuderia. Malgré cela, le pilote monégasque ne peut pas se contenter de la situation actuelle puisqu'il n'a jamais été en mesure de jouer le titre. Et alors que les propos de Frédéric Vasseur n'ont rien de rassurant en vue de 2026, l'avenir de Charles Leclerc pourrait bien s'assombrir chez Ferrari.

En 2019, après seulement une saison en Formule 1, Charles Leclerc débarque chez Ferrari pour remplacer Kimi Räikkönen. Dès sa première saison en Rouge, le Monégasque va impressionner en se montrant très solide face au quadruple champion du monde Sebastian Vettel. De quoi laisser présager un avenir glorieux. Mais il n'en sera rien. Chaque saison est plus décevante que la précédente et malgré des chiffres qui n'ont rien à envier à certains de ses rivaux (8 victoires, 27 poles positions et 50 podiums), Charles Leclerc n'a jamais été en mesure de jouer le titre. Vice-champion du monde en 2022, il n'était toutefois pas à la lutte avec Max Verstappen, titré avec 146 points d'avance.

Les propos inquiétants de Frédéric Vasseur... Et alors que se profile une saison 2026 marquée par une révolution sur le plan de la réglementation, Charles Leclerc espère enfin avoir une monoplace pour jouer le titre. Ferrari a d'ailleurs confirmé avoir rapidement abandonné le développement de sa monoplace de 2025 pour se concentrer sur celle de l'année prochaine. Mais les récents propos de Frédéric Vasseur n'ont rien d'optimistes : « La première impression de la saison n’aura pas d’importance ; le classement australien n’aura pas d’importance ; ce qui comptera, c’est le développement et la capacité à progresser rapidement ». D'autant plus que dans le même temps, Mercedes et Red Bull semblent avoir trouvé une faille dans la nouvelle réglementation qui offrira plus de puissance à leur moteur.