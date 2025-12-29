F1 - Verstappen : Red Bull annonce une rupture «très difficile»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Promu coéquipier de Max Verstappen à la place de Liam Lawson après seulement deux Grands Prix disputés en 2025, Yuki Tsunoda a vu Red Bull lui préférer Isack Hadjar la saison prochaine. Une décision très difficile à prendre, comme l’a expliqué Laurent Mekies, alors que le Japonais sera pilote de réserve pour l’écurie autrichienne en 2026, en attendant une nouvelle opportunité.

Après Liam Lawson et Yuki Tsunoda cette saison, Max Verstappen aura un nouveau coéquipier en 2026 en la personne d’Isack Hadjar. Une bonne nouvelle pour le Français, mais une moins bonne pour le Japonais, qui n’a plus de baquet en Formule 1. L’ayant connu chez Racing Bulls avant qu’il ne soit promu chez Red Bull, la décision a été difficile à prendre pour Laurent Mekies.

« Cela a été une décision très difficile à prendre » « Cela a été une décision très difficile à prendre. Le deuxième siège chez Oracle Red Bull Racing n'est pas facile à occuper. Notre voiture est difficile à piloter. Et bien sûr, nous avons tout essayé pour soutenir Yuki. À un moment donné, nous avons dû faire un choix difficile entre ce que nous envisagions pour les années à venir. J'espère, et je pense, que Yuki aura une autre chance. Il sera pilote de réserve chez nous l'année prochaine », a confié le Team principal de Red Bull, dans des propos relayés par le site officiel de la Formule 1.