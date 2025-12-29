F1 - Verstappen : Red Bull annonce une rupture «très difficile»

Promu coéquipier de Max Verstappen à la place de Liam Lawson après seulement deux Grands Prix disputés en 2025, Yuki Tsunoda a vu Red Bull lui préférer Isack Hadjar la saison prochaine. Une décision très difficile à prendre, comme l’a expliqué Laurent Mekies, alors que le Japonais sera pilote de réserve pour l’écurie autrichienne en 2026, en attendant une nouvelle opportunité.
Après Liam Lawson et Yuki Tsunoda cette saison, Max Verstappen aura un nouveau coéquipier en 2026 en la personne d’Isack Hadjar. Une bonne nouvelle pour le Français, mais une moins bonne pour le Japonais, qui n’a plus de baquet en Formule 1. L’ayant connu chez Racing Bulls avant qu’il ne soit promu chez Red Bull, la décision a été difficile à prendre pour Laurent Mekies.
« Cela a été une décision très difficile à prendre »
« Cela a été une décision très difficile à prendre. Le deuxième siège chez Oracle Red Bull Racing n'est pas facile à occuper. Notre voiture est difficile à piloter. Et bien sûr, nous avons tout essayé pour soutenir Yuki. À un moment donné, nous avons dû faire un choix difficile entre ce que nous envisagions pour les années à venir. J'espère, et je pense, que Yuki aura une autre chance. Il sera pilote de réserve chez nous l'année prochaine », a confié le Team principal de Red Bull, dans des propos relayés par le site officiel de la Formule 1.
« On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve »
Ce qui ne veut pas dire que la carrière de Yuki Tsunoda est terminée pour autant. Laurent Mekies est persuadé qu’il aura une nouvelle chance de prouver qu’il a sa place en F1 : « On ne sait jamais ce qui va se passer. Nous avons toujours été connus pour prendre des décisions assez rapides concernant les pilotes. Je me souviens d'un moment précis : à la fin de la saison 2024, Yuki pilotait très bien. Cela a été très difficile à accepter pour lui. Liam a été promu chez Red Bull Racing. Il a passé l'hiver à se demander s'il aurait un jour sa chance ou non. Il est revenu, et nous nous sommes fixé comme objectif avec l'équipe de l'époque de maximiser tout ce qui était possible, de viser les étoiles. Trois courses plus tard, il pilotait pour l'équipe Oracle Red Bull Racing. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. C'est un revers pour lui. Mais je suis convaincu qu'il a beaucoup de ressources qui lui permettront d'avoir une autre opportunité. »