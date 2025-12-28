F1 - Départ de Red Bull : C’est confirmé pour Max Verstappen !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ingénieur de course de Max Verstappen depuis l’arrivée de ce dernier chez Red Bull, Gianpiero Lambiase pourrait expérimenter une nouvelle aventure. Annoncé dans le viseur d’Aston Martin, où il retrouverait Adrian Newey, le Britannique âgé de 45 ans est également en discussions avec Williams depuis plusieurs semaines, un projet qui lui plait.

Après Helmut Marko, dont le départ a été officialisé quelques jours après la fin de la saison, Max Verstappen va-t-il également voir Gianpiero Lambiase quitter Red Bull ? Depuis que le Néerlandais a été promu chez l'écurie autrichienne en 2016, le Britannique est son ingénieur de course, ce qui pourrait ne plus être le cas en 2026.

Aston Martin a fait une proposition à Lambiase Motorsport.com évoquait déjà un éventuel changement de rôle pour Gianpiero Lambiase, qui a dû s’absenter plusieurs fois la saison dernière pour des raisons personnelles, mais d’après The Race, il pourrait aller voir ailleurs. En ce sens, Aston Martin lui a proposé un poste de dirigeant, où il retrouverait Adrian Newey, ancien de Red Bull et Team Principal de l’écurie la saison prochaine.