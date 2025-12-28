F1 - Verstappen : Sa relation secrète est dévoilée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quadruple champion du monde, Max Verstappen fait désormais partie des pilotes expérimentés du plateau. Cela lui permet d'aider les petits nouveaux à l'image de Gabriel Bortoleto qui sort de sa première année en F1. Le rookie révèle d'ailleurs avoir une relation particulière avec le pilote Red Bull.

Très influent dans le paddock, Max Verstappen est aujourd'hui l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille. Par conséquent, le quadruple champion du monde n'hésite pas à venir en aide aux plus jeunes, à l'image de Gabriel Bortoleto dont il est très proche. Le champion de F2 en 2024 révèle d'ailleurs que le pilote Red Bull est même d'une aide précieuse sur la gestion de sa carrière.

Bortoleto balance sur sa relation avec Verstappen « J’ai une très grande amitié avec Max depuis longtemps déjà. Je pense qu’elle est plus exposée aujourd’hui dans les médias, parce que vous me voyez avec lui, traîner ensemble, parfois faire des live streams, jouer à des jeux, ce genre de choses. Évidemment, on s’est rapprochés de plus en plus en F1, parce qu’on court ensemble, qu’on passe beaucoup de temps ensemble, et c’est quelqu’un de vraiment bien », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en dire plus.