F1 - Verstappen : Sa relation secrète est dévoilée !

Quadruple champion du monde, Max Verstappen fait désormais partie des pilotes expérimentés du plateau. Cela lui permet d'aider les petits nouveaux à l'image de Gabriel Bortoleto qui sort de sa première année en F1. Le rookie révèle d'ailleurs avoir une relation particulière avec le pilote Red Bull.
Très influent dans le paddock, Max Verstappen est aujourd'hui l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille. Par conséquent, le quadruple champion du monde n'hésite pas à venir en aide aux plus jeunes, à l'image de Gabriel Bortoleto dont il est très proche. Le champion de F2 en 2024 révèle d'ailleurs que le pilote Red Bull est même d'une aide précieuse sur la gestion de sa carrière.
Bortoleto balance sur sa relation avec Verstappen
« J’ai une très grande amitié avec Max depuis longtemps déjà. Je pense qu’elle est plus exposée aujourd’hui dans les médias, parce que vous me voyez avec lui, traîner ensemble, parfois faire des live streams, jouer à des jeux, ce genre de choses. Évidemment, on s’est rapprochés de plus en plus en F1, parce qu’on court ensemble, qu’on passe beaucoup de temps ensemble, et c’est quelqu’un de vraiment bien », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en dire plus.
«Ce que beaucoup de gens ne savent pas...»
« Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’il m’a énormément aidé tout au long de ma carrière, même quand j’étais encore dans les formules juniors. J’ai l’habitude de lui poser beaucoup de questions, même sur mes propres contrats, quand j’étais encore en catégories juniors. Quand j’allais signer chez McLaren, je lui ai demandé son avis. Quand j’allais rejoindre Sauber, je lui ai aussi demandé ce qu’il en pensait. Il a toujours été impliqué, même si les gens ne s’en rendent pas vraiment compte, dans le sens où il a toujours été capable de m’aider quand j’avais des questions. Il ne me disait pas quoi faire, mais il me donnait son opinion sur les choses que je lui demandais. Et c’est vraiment très gentil de sa part, parce qu’il n’a pas besoin de faire ça », ajoute Gabriel Bortoleto.