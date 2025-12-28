F1 - Séparation avec Verstappen : Son ex balance !

Depuis quelques années maintenant, Red Bull a du mal à trouver le partenaire idéal pour Max Verstappen. Les pilotes s’enchaînent au sein de l’écurie autrichienne. Sergio Pérez a notamment été victime du système mis en place autour du quadruple champion du monde. Et il n’a pas manqué de se livrer sur le sujet.
Chez Red Bull, les pilotes s’enchaînent depuis quelques temps maintenant. L’écurie autrichienne peine à trouver le coéquipier idéal pour Max Verstappen. Sergio Pérez a notamment été l’une des victimes du système mis en place pour permettre au Néerlandais d’être au sommet de la F1. Et le pilote mexicain, qui évoluera chez Audi la saison prochaine, n’a pas manqué de se livrer sur le sujet.
«Je ne pouvais pas aller contre le système»
« Je savais depuis le premier jour qu'il faudrait être intelligent. Je savais quel rôle j'avais, je savais que ce projet avait été développé pour Verstappen. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à les rendre un peu nerveux, mais je savais qu'il y avait de nombreux intérêts en jeu et que je ne pouvais pas aller contre le système » a d’abord expliqué Sergio Pérez dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Il faut constamment s'adapter au style de Verstappen»
« Ce qui s'est passé chez Red Bull, en fin de compte, je savais que c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Parce qu'être chez Red Bull, dans les conditions qui étaient les miennes, était extrêmement exigeant. Et tout pilote qui est arrivé ou arrivera continuera à faire face aux mêmes problèmes, parce que c'est une voiture très complexe à piloter, avec laquelle il faut constamment s'adapter au style de Verstappen » a ensuite ajouté l’ex-pilote de chez Red Bull.