Zidane prêt à snober l’équipe de France, la bombe lâchée en Espagne !

Alors que Xabi Alonso serait déjà menacé, Alvaro Arbeloa serait une option appréciée au sein du Real Madrid pour le remplacer. Toutefois, le premier choix des Merengue serait Zinedine Zidane. S’il est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, un retour sur le banc de la Casa Blanca ne serait pas impossible.

Dans l’émission La Barre Libre de la Cadena SER, Antonio Romero a analysé la situation de Xabi Alonso et ses potentiels remplaçants. Selon lui, Alvaro Arbeloa « jouit d'une grande considération au sein du club », mais, s’il est disponible, un retour de Zinedine Zidane serait l’option privilégiée.

« Si Zinedine Zidane était sur le marché, il serait le premier choix » « D'après les informations que j'ai recueillies en discutant avec de nombreuses personnes proches du Real Madrid, et sachant que la décision sera prise par Florentino Pérez, j'ai le sentiment que si Zinedine Zidane était sur le marché, il serait le premier choix. Cela dit, son entourage affirme que, sauf changement radical de situation, Zidane sera sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde. C'est son rêve, il en a envie et il est motivé », a déclaré Antonio Romero.