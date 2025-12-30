Transfert à 70M€ : L’énorme coup du PSG expliqué !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a un an et demi, Luis Campos a mis la main sur Joao Neves, un recrutement de taille pour le PSG puisque le milieu portugais s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Pour le dirigeant parisien, le club a payé le juste prix.

Le PSG ne s’est pas trompé en s’attachant les services de Joao Neves à l’été 2024. Arrivé en provenance de Benfica pour 70M€ bonus compris, le milieu portugais de 21 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable et a vu sa cote exploser, estimée aujourd’hui à 110M€ par le site de référence Transfermarkt. Alors que certains au Portugal estime que la formation lisboète n’a pas cédé son joueur pour un prix suffisamment élevé, Luis Campos s’est défendu.

« Nous avons payé le juste prix pour João Neves à ce moment-là » « Dans ma carrière de directeur sportif ces dernières années, j’ai souvent entendu cela. Au FC Porto, ils disent la même chose : "vous avez acheté Vitinha pour 40 millions d’euros". Maintenant qu’ils ont explosé et qu’ils sont en fait des joueurs d’une autre galaxie et qu’ils ont une valeur beaucoup plus élevée, c’est facile de parler. Je pense que nous avons payé le juste prix pour João Neves à ce moment-là », a confié le conseiller sportif de QSI, rapporté par A Bola et Foot Mercato.