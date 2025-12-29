PSG : C’est officiel, une star fait son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un mois et demi après sa grosse blessure à la cheville lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi est entré à l’heure de jeu face à la Zambie (3-0) ce lundi soir. L’international marocain a reçu une grosse ovation pour son retour.

Le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a connu une grosse frayeur sur la pelouse du Parc des Princes, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche sur un tacle non maîtrisé de Luis Diaz (Bayern Munich). S’il a bien cru devoir faire l’impasse sur le Coupe d’Afrique des Nations, organisée dans son pays, l’international marocain est bien présent dans le groupe de Walid Regragui et a rejoué ce lundi soir.

Ovation pour le retour d’Achraf Hakimi Comme attendu, le latéral droit du PSG a disputé le dernier match de poule du Maroc contre la Zambie, avec une large victoire à la clé (3-0). Hakimi est entré à la 64e, pour le plus grand plaisir des spectateurs du stade Prince Moulay Abdallah.