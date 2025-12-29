PSG - Ousmane Dembélé : La déclaration d'amour avant le grand saut ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est comme un poisson dans l'eau. 2025 fut l'année de la consécration pour le champion du monde de 28 ans. Le Ballon d'or a déclaré sa flamme au PSG dimanche lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards au moment où sa prolongation de contrat est arrivée sur la table.

Meilleur joueur de Ligue 1, de Ligue des champions, Ballon d'or, The Best et les Globe Soccer Awards. En 2025, Ousmane Dembélé a tout bonnement fait une razzia en raflant tous les trophées individuels possibles. Le tout, en collectionnant les titres collectifs avec une Coupe intercontinentale des clubs au Qatar le 17 décembre dernier.

«Je vis ma meilleure vie» Dimanche, Ousmane Dembélé a connu une nouvelle consécration à Dubaï pour les Globe Soccer Awards de 2025. L'international français a profité de cette exposition afin de mettre en lumière le rôle de Nasser Al-Khelaïfi dans sa signature au PSG à l'été 2023 où il est pleinement comblé. « Je voudrais d'abord remercier les personnes qui ont voté pour moi, l'équipe du PSG bien sûr, le staff, le président qui est venu me chercher à Barcelone, le directeur sportif Luis Campos. Je suis heureux d'avoir ces trophées individuels même si je dis tout le temps, le collectif d'abord. Je remercie aussi ma famille. Je vis ma meilleure vie ». a assuré Dembélé par le biais d'un discours retranscrit par Onze Mondial.