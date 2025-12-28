Ousmane Dembélé : C’est officiel !

Leader du PSG la saison dernière, Ousmane Dembélé a réussi à mener son équipe vers le premier sacre en Ligue des champions. Une victoire historique qui lui a permis d'obtenir de merveilleuses récompenses, à commencer par le Ballon d'Or. Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le Français a encore été mis à l'honneur.
Impressionnant de réussite la saison dernière, Ousmane Dembélé n'a pas démarré l'exercice 2025-2026 sur la même dynamique. Le joueur français a tout de même ébloui le monde entier avec le PSG et au moment de faire les bilans, le Français est largement cité parmi les meilleurs. D'ailleurs, il vient de recevoir une nouvelle récompense.
Dembélé meilleur joueur de l'année
Leader d'un PSG inarrêtable, Ousmane Dembélé a été encore remercié pour sa saison avec le PSG au sommet. Avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches au compteur, il valide une nouvelle distinction puisque les Globe Soccer Awards qui avaient lieu à Dubaï le désignent comme meilleur joueur de la saison dernière.
Dembélé de retour au sommet ?
S'il a réussi à livrer une prestation de haute voltige avec le PSG, Ousmane Dembélé a dû en payer les conséquences. Le joueur français est en délicatesse physique depuis le début de la saison et il peine à sortir de cet épisode difficile. Reste à savoir s'il sera capable de relever la tête en 2026.