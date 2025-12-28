Ousmane Dembélé : C’est officiel !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader du PSG la saison dernière, Ousmane Dembélé a réussi à mener son équipe vers le premier sacre en Ligue des champions. Une victoire historique qui lui a permis d'obtenir de merveilleuses récompenses, à commencer par le Ballon d'Or. Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le Français a encore été mis à l'honneur.

Impressionnant de réussite la saison dernière, Ousmane Dembélé n'a pas démarré l'exercice 2025-2026 sur la même dynamique. Le joueur français a tout de même ébloui le monde entier avec le PSG et au moment de faire les bilans, le Français est largement cité parmi les meilleurs. D'ailleurs, il vient de recevoir une nouvelle récompense.

Dembélé meilleur joueur de l'année Leader d'un PSG inarrêtable, Ousmane Dembélé a été encore remercié pour sa saison avec le PSG au sommet. Avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches au compteur, il valide une nouvelle distinction puisque les Globe Soccer Awards qui avaient lieu à Dubaï le désignent comme meilleur joueur de la saison dernière.