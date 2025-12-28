Un pote de Dembélé au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France, Dayot Upamecano pourrait quitter le Bayern Munich à l’issue de la saison. L’international français serait d’ailleurs dans le viseur du PSG sur le mercato. Le club de la capitale serait intéressé par le profil du défenseur central de 27 ans. Et la tendance semble se confirmer.

Le PSG a coché le nom d'Upamecano sur sa liste The Athletic est d’ailleurs en mesure de confirmer la chose. Le média britannique indique que Dayot Upamecano serait suivi par plusieurs clubs en Europe, dont le PSG. Les champions d’Europe 2025 seraient tentés par l’idée d’attirer gratuitement le défenseur central de 27 ans, considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste.