Transfert légendaire avec Kylian Mbappé : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid a sorti les grands moyens pour recruter Franco Mastantuono. Le club madrilène a déboursé 63M€, faisant ainsi du crack argentin le joueur le plus de l’histoire de River Plate, pour qu’il vienne épauler Kylian Mbappé. Il faut dire que chez les Merengue, on continue de croire en le potentiel du joueur de 18 ans.

Mastantuono déjà en galère au Real Madrid ? Xabi Alonso a d’ailleurs rapidement donné une chance à Franco Mastantuono. Mais le crack de 18 ans n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui et a donc perdu peu à peu sa place au profit de Rodrygo. Mais au sein de la Casa Blanca, on aurait pas perdu espoir pour le compatriote de Lionel Messi.