Kylian Mbappé - Transfert à 100M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Et si Vinicius Jr quittait le Real Madrid à l’issue de la saison ? Passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, l’international auriverde a du mal à accepter sa nouvelle situation et a donc gelé les négociations pour sa prolongation. Un transfert serait ainsi envisageable, et l’intérêt de l’Arabie Saoudite semble se confirmer.

Une page pourrait bien se tourner au Real Madrid l’été prochain. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr a été relégué à un rôle secondaire. Et l’ailier de 25 ans aurait du mal à accepter cette situation. Sa relation avec Xabi Alonso s’est considérablement dégradée depuis le début de saison, et cela pourrait finir par lui être fatal.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? Les négociations avec le Real Madrid pour une prolongation ont été gelées. Vinicius Jr pourrait donc être poussé vers la sortie dès l’été prochain afin d’éviter un départ libre en 2027. Les Merengue auraient même fixé leur prix à environ 100M€ il y a quelques semaines. L’Arabie Saoudite continuerait d’ailleurs de garder un œil sur le Brésilien.