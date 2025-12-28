Le PSG va boucler un transfert surprise ?

Le prochain mercato va ouvrir ses portes le 1er janvier. Ces dernières semaines, le PSG a insisté sur le fait qu'il allait se montrer discret sur le marché cet hiver. Mais faut-il tout de même s'attendre à un départ surprise lors de la prochaine fenêtre de transferts ? A vos votes !

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas fait de folies. En effet, Luis Campos s'est contenté de faire quelques ajustements pour régaler Luis Enrique . Plus précisément, le conseiller football du PSG a recruté trois nouveaux joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi .

Alors que la prochaine fenêtre de transferts débutera le 1er janvier, le PSG a fait savoir qu'il ne prévoyait pas de mettre le feu sur le mercato. Ainsi, le club de la capitale devrait se montrer discret et n'exploiter que les opportunités du marché. A moins que...

PSG : Barcola a la cote sur le marché

Depuis le début de la saison, certains joueurs ont du mal à s'imposer en tant que titulaires. Si Luis Enrique fait beaucoup tourner, la hiérarchie semble être bien définie. Ainsi, Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Senny Mayulu et Gonçalo Ramos savent qu'ils seront remplaçants quand l'effectif sera au complet. D'ailleurs, le Brésilien aurait des envies de départ pour emmagasiner davantage de temps de jeu. De son côté, Bradley Barcola est en concurrence avec Khvicha Kvaratskhelia et avec Désiré Doué sur les ailes. Et alors qu'il ne manque pas de prétendants, son avenir au PSG est incertain. Enfin, Lucas Chevalier et Matvey Safonov se disputent la place de gardien numéro 1 à Paris.

