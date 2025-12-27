Xavi - Iniesta : Pactole à 220M€ au PSG !

Très performants sous les couleurs du PSG, Vitinha et Joao Neves sont comparés à Xavi et Andres Iniesta. D'après Transfermarkt, la valeur marchande des deux milieux de terrain portugais a explosé. En effet, le prix de Vitinha et de Joao Neves avoisinerait désormais les 110M€, soit le chiffre le plus élevé au PSG.
Joao Neves et Vitinha font le plus grand bonheur du PSG depuis de longs mois. A tel point qu'ils sont comparés à Xavi et Iniesta, qui ont régalé lorsqu'ils évoluaient ensemble au FC Barcelone.
PSG : Neves et Vitinha coutent 110M€
Grâce à leurs performances XXL, Joao Neves et Vitinha ont vu leur prix grimper. D'après Transfermarkt, la valeur marchande des deux milieux de terrain du PSG vient de passer de 90 à 110M€. Ils deviennent donc les joueurs les plus chers du club parisien, devant Ousmane Dembélé (100M€).
Neves et Vitinha sont les joueurs les plus chers du PSG
Pour rappel, le PSG a déboursé environ 41,5M€ lors de l'été 2022 pour arracher Vitinha au FC Porto. Deux ans plus tard, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a lâché près de 70M€ (bonus compris) pour convaincre Benfica de lui vendre Joao Neves. Le prix de Vitinha a donc augmenté de 68,5M€ depuis son transfert au PSG, tandis que celui de son partenaire portugais a grimpé de 40M€.