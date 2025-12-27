Xavi - Iniesta : Pactole à 220M€ au PSG !

Amadou Diawara

Très performants sous les couleurs du PSG, Vitinha et Joao Neves sont comparés à Xavi et Andres Iniesta. D'après Transfermarkt, la valeur marchande des deux milieux de terrain portugais a explosé. En effet, le prix de Vitinha et de Joao Neves avoisinerait désormais les 110M€, soit le chiffre le plus élevé au PSG.

Joao Neves et Vitinha font le plus grand bonheur du PSG depuis de longs mois. A tel point qu'ils sont comparés à Xavi et Iniesta, qui ont régalé lorsqu'ils évoluaient ensemble au FC Barcelone.

PSG : Neves et Vitinha coutent 110M€ Grâce à leurs performances XXL, Joao Neves et Vitinha ont vu leur prix grimper. D'après Transfermarkt, la valeur marchande des deux milieux de terrain du PSG vient de passer de 90 à 110M€. Ils deviennent donc les joueurs les plus chers du club parisien, devant Ousmane Dembélé (100M€).