Mercato - PSG : Jackpot à 1,19 milliard d'euros !

Amadou Diawara

Transfermarkt a publié une mise à jour des valeurs marchandes de l'effectif du PSG. Grâce à ses performances XXL, le groupe de Luis Enrique voit son prix passer de 1,15 à 1,19 milliard d'euros. Le PSG prendre donc la quatrième place de Chelsea, et reste derrière le Real Madrid, Arsenal et Manchester City.

La valeur marchande de l'effectif du PSG de Nasser Al-Khelaïfi est en hausse. A en croire Transfermarkt, elle est passée de 1,15 à 1,19 milliards d'euros, soit une augmentation globale d'environ 41M€.

Le PSG passe devant Chelsea Grâce à cette progression, le PSG a récupéré la quatrième place du classement des équipes les plus chères au monde, étant passé devant Chelsea. La valeur marchande de l'effectif des Blues avoisinant 1,18 milliards d'euros.