Mercato - PSG : Jackpot à 1,19 milliard d'euros !

Transfermarkt a publié une mise à jour des valeurs marchandes de l'effectif du PSG. Grâce à ses performances XXL, le groupe de Luis Enrique voit son prix passer de 1,15 à 1,19 milliard d'euros. Le PSG prendre donc la quatrième place de Chelsea, et reste derrière le Real Madrid, Arsenal et Manchester City.
La valeur marchande de l'effectif du PSG de Nasser Al-Khelaïfi est en hausse. A en croire Transfermarkt, elle est passée de 1,15 à 1,19 milliards d'euros, soit une augmentation globale d'environ 41M€.
Le PSG passe devant Chelsea
Grâce à cette progression, le PSG a récupéré la quatrième place du classement des équipes les plus chères au monde, étant passé devant Chelsea. La valeur marchande de l'effectif des Blues avoisinant 1,18 milliards d'euros.
Le Real, Arsenal et City composent le podium
Devant le PSG, on retrouve trois mastodontes européens, à savoir le Real Madrid, Arsenal et Manchester City. A en croire Transfermarkt, la valeur marchande de l'effectif de Xabi Alonso avoisine 1,38 milliard d'euros, celui de Mikel Arteta 1,29 milliard d'euros et celui de Pep Guardiola 1,19 milliard d'euros. Pour information, les mises à jour de la Bundesliga seront publiées le 19 décembre, tandis que celles de la Serie A seront affichées quatre jours plus tard.