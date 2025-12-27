Transfert astronomique au PSG : La dernière folie de Luis Enrique ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un très gros coup sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours. La presse allemande a récemment annoncé que Antonio Rüdiger, en fin de contrat avec le Real Madrid, serait devenu la nouvelle priorité de Luis Enrique.

Le gros coup de l’hiver, ça pourrait bien être pour Paris. A quelques jours du début du mercato, les premières pistes sont déjà évoquées et le PSG en pincerait vraisemblablement pour l’une des stars du Real Madrid.

Rüdiger au PSG ? Bild nous a récemment appris que le PSG suivrait de près un certain Antonio Rüdiger, coéquipier de Kylian Mbappé chez les Blancos. Le défenseur de 32 ans est en fin de contrat et dès le 1er janvier, il pourra négocier librement avec le club de son choix et le rejoindre gratuitement en juin 2026. Mais Luis Enrique ne semble pas vouloir attendre...