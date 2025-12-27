Coup de théâtre à l’OM : C’est déjà terminé pour cet attaquant ?

Axel Cornic

L’effectif de l’Olympique de Marseille a beaucoup changé ces dernières années, avec des nombreuses arrivées, mais surtout beaucoup de départs. C’est le cas avec Faris Moumbagna, recruté pour 8M€ en janvier 2024 puis poussé vers la sortie, avec un prêt à la Cremonese lors du dernier mercato estival.

Avec l’énorme flop Elye Wahi, tout le monde se demandait qui allait pouvoir devenir le nouveau numéro 9 de Roberto De Zerbi. C'est finalement Amine Gouiri qui a revêtu ce rôle, avec Pierre-Emerick Aubameyang qui est d’ailleurs revenu cet été à l’OM, pour l’épauler.

Maupay sur le départ Il y avait pourtant des solutions internes. C’est le cas avec Neal Maupay, qui n’a pourtant jamais su saisir sa chance à l’OM. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il devrait finalement partir et quelques pistes se précisent à l’étranger, notamment avec Pisa en Serie A.